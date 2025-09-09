¿Rubia o castaña? El enigma de Kate Middleton

La Princesa de Gales, Kate Middleton, ha confundido a los observadores de la realeza al parecer haber abandonado su nuevo look rubio por su clásico tono castaño.

Días después de deslumbrar con una melena más clara, se le vio con un peinado más oscuro, aunque con sutiles reflejos dorados, mientras disfrutaba de un partido de rugby.

El drástico cambio a rubio había causado revuelo en las redes sociales, con opiniones divididas.

Expertos en estilo, como el estilista real Neville Tucker, habían comentado que este era el look «más rubio» que la Princesa había lucido hasta la fecha, y predecían que podría iniciar una nueva tendencia.

Este cambio de imagen coincide con un período de transición personal para la familia real. Después de la reciente batalla de Middleton contra el cáncer, la familia se prepara para mudarse de su actual residencia, Adelaide Cottage, a Forest Lodge.

Un portavoz ha confirmado que el traslado tiene como objetivo «empezar de cero y escribir un nuevo capítulo», dejando atrás los difíciles recuerdos de los últimos años.