Britney Spears vive en medio a heces de perro

Amigos y familiares de Britney Spears han expresado su profunda preocupación por el estado actual de la estrella del pop. Según informes del Daily Mail, la cantante vive en una mansión descuidada, llena de desorden y supuestas heces de perro.

Fuentes cercanas indican que ella está pasando por una crisis, similar a las que ha enfrentado en el pasado.

A pesar de la inquietud, quienes la rodean aseguran que no planean una intervención, pero sí están vigilando la situación. Una persona de su círculo íntimo describió el hogar de Spears como un caos y afirmó que «simplemente no está funcionando como un adulto».

Recientemente, la propia cantante de 43 años generó alarma entre sus fans tras publicar videos en los que bailaba de forma extraña en su casa, donde se veían heces de perro en el suelo.

Este comportamiento se suma a otros incidentes en redes sociales desde que se liberó de su tutela en 2021, como publicaciones en las que aparece desnuda o bailando con cuchillos.

Según se informa, los amigos de Britney Spears están preocupados por la estrella del pop, ya que reside en una «mansión desordenada» cubierta de excrementos de perro. La cantante de «Toxic» está «atravesando un episodio ahora mismo, y vamos a verla superarlo como lo ha hecho durante años», declaró una fuente al Daily Mail.