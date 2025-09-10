Reencuentro real: Príncipe Harry y el rey Charles III se reúnen en Londres

En un significativo paso hacia la reconciliación, el príncipe Harry se reunió con su padre, el rey Charles III, por primera vez en más de un año. El encuentro tuvo lugar el miércoles (10) por la tarde en Clarence House, la residencia del rey en Londres.

El reencuentro, un hito en la tensa relación entre padre e hijo, llega en un momento delicado para la monarquía.

Los detalles de la reunión, que tuvo lugar durante una visita de Harry al Reino Unido, no han sido revelados. Sin embargo, un funcionario del palacio confirmó que ambos compartieron un té.

La última vez que se les vio juntos en un encuentro privado fue en el funeral de la reina Elizabeth II. Desde entonces, la relación se ha mantenido distante.

La noticia de este reencuentro ha generado una ola de especulaciones sobre un posible acercamiento entre los miembros de la familia real.