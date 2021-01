Laura Zapata asegura que su abuela de 103 años ha sido maltratada en asilo

La actriz al visitar a su abuelita por motivo de su 103 cumpleaños, la encontró con lesiones en varias partes del cuerpo.

Laura Zapata acudió a la casa de asistencia para adultos mayores a visitar a su abuela Eva Mange, y celebrar su cumpleaños 103, pero la encontró con lesiones que revelan que no está bien atendida.

La actriz en sus redes sociales publicó que tuvo que aislarse y hacerse la prueba de covid para poder ingresar al lugar donde se encuentra su abuela, pues quería estar con ella en esa fecha tan especial, pero se llevó una mala sorpresa al descubrir en su cuerpo severas lesiones de las que mostró imágenes.

“Estos son los cuidados que le han procurado a mi abuela. Tiene 9 escaras decúbito. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado, he tomado cartas en el asunto. Cárcel a los responsables”, expresó Laura en Twitter, con la imagen de la grave lesión en la piel de doña Eva.

Thalía por su parte, pidió oraciones por la salud de su abuelita, a quien la artista ayuda económicamente para que no le falta lo necesario.

