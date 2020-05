Liam Payne teme “decir estupideces” en las entrevistas

Al cantante no le agrada dar entrevistas, ya que siempre tiene el temor de equivocarse y decir algo indebido.

Liam Payne confiesa que no le agrada dar entrevistas, ya que siempre tiene el temor de decir ‘estupideces’, cosas que debería guardarse para sí mismo.

El ex integrante de One Direction reveló que desde que integraba la boy band, no es afecto a dar entrevistas, pues siempre teme decir algo que no deba decir: “Cada vez que aparezco en un programa de televisión tengo la impresión instantánea de que voy a decir estupideces, y por lo general esas ideas se cumplen. Es que no lo puedo evitar, me pongo nervioso cada vez que me apuntan las cámaras. Puede sonar raro después de tantos años, pero me sigue pesando la presión”, expresó el intérprete a la revista Esquire en su edición británica.

Liam Payne, al igual que sus ex compañeros de One Direction, siempre son asechados por la prensa, por lo que no debe desesperarse, por el contrario, pues su carrera en solitario continúa de manera ascendente.