Los últimos momentos de Gerson Leos, el alma en los teclados de Banda MS

El mundo de la música banda se detuvo este miércoles tras confirmarse la partida de Gerson Leos, pieza fundamental de la Banda MS de Sergio Lizárraga. Lo que comenzó como una tarde de esparcimiento en su amado Mazatlán, terminó en una tragedia que ha dejado un vacío irreparable en la industria.

Un colapso fulminante en el diamante

Según reportes de medios locales y fuentes cercanas a la agrupación, los hechos ocurrieron en los Campos Sarabia, en Mazatlán. Gerson, quien además de su pasión por la música era un ferviente amante del béisbol, se encontraba participando en un partido amistoso cuando ocurrió la tragedia.

Testigos presenciales relatan que el músico colapsó de manera repentina en el campo. A pesar de que los servicios de emergencia acudieron de inmediato para brindarle primeros auxilios, se confirmó que Leos sufrió un infarto fulminante.

No hubo señales previas de malestar grave, lo que ha dejado a sus compañeros de equipo y familiares en un estado de shock absoluto.

«Todos los pescados que sacamos ayer»: Su última conexión

Apenas unas horas antes de su muerte, Gerson se mostró activo en sus redes sociales, compartiendo con sus seguidores un momento de sencillez y alegría cotidiana. En su cuenta de Instagram, publicó un video de una comida familiar con el texto: “Todos los pescados que hemos sacado ayer los preparamos”.

Esta última imagen, donde se le veía feliz y disfrutando de los frutos de la pesca, se ha vuelto viral entre sus fans como el último recuerdo de un hombre que, a pesar del éxito masivo de la Banda MS, siempre mantuvo los pies en la tierra.

El legado detrás de las notas

Gerson Leos no solo era el tecladista; era un multiinstrumentista que dominaba el piano, la guitarra y el bajo. Su profesionalismo fue clave para consolidar el sonido de la MS durante las últimas dos décadas.

«Gerson siempre se quedará con nosotros, en su música, en su recuerdo y en cada persona que tocó en su camino», expresó la banda en un emotivo comunicado oficial.

A Gerson le sobrevive su hijo de 14 años, quien también ha seguido los pasos de su padre en la música y el deporte. Mientras la agrupación se prepara para su gira «Somos MS» (que inicia el 31 de enero en Monterrey), el equipo ha confirmado que los próximos conciertos serán un homenaje permanente a su memoria.