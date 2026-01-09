Fernando Carrillo les pone a Lili Estefan y a Raúl de Molina en su lugar durante una entrevista

La tensión entre Fernando Carrillo y el programa El Gordo y la Flaca ha alcanzado un punto de no retorno. En una reciente y explosiva intervención, el actor venezolano encaró a Lili Estefan y Raúl de Molina, poniendo en duda su conocimiento sobre la realidad de Venezuela y defendiendo con vehemencia al gobierno de Nicolás Maduro.

La discusión subió de tono cuando Raúl de Molina cuestionó la legitimidad del gobierno de Maduro y sugirió que al actor «le estaban pagando» por su activismo. Carrillo, visiblemente molesto, arremetió contra el conductor:

Falta de respeto: Carrillo tildó a De Molina de «falta de respeto» por opinar sobre un país que, según él, el conductor ni siquiera ha visitado.

El reto a Lili Estefan: A Lili, quien previamente lo había dejado de seguir en redes sociales alegando que «no puede seguir a alguien que apoya a una dictadura», Carrillo la invitó a viajar a Venezuela con sus hijos para que vea «la verdadera realidad» y no la que le «pintan» los medios.

Defensa de Maduro: El actor insistió en que Venezuela es una democracia y describió a Nicolás Maduro como un hombre «noble y buen esposo», instando a los conductores a dejar de «satanizar» al mandatario.

El choque con «La Flaca»: «¿Quién eres tú para juzgar?»

Lili Estefan, quien anteriormente había cuestionado la ética del actor por apoyar a lo que ella denomina una dictadura, fue increpada directamente por Carrillo. El actor le recordó que la libertad de expresión también aplica para quienes piensan distinto a la línea editorial de Miami.

El reclamo: Carrillo le echó en cara a Lili el haberlo dejado de seguir en redes, tildándola de «poco tolerante».

La defensa: «Lili, tú repites lo que te dicen en el oído. Te invito a Caracas, te invito a que camines las calles conmigo antes de que te sientas con el derecho de juzgar mi integridad», sentenció el actor.

Raúl de Molina y el tema del dinero

Por su parte, Raúl de Molina intentó sugerir que el apoyo de Carrillo al chavismo tenía trasfondos económicos. La respuesta del actor fue contundente y silenció por unos segundos al presentador:

«Raúl, tú ganas millones hablando de la vida de los demás. Yo pongo el pecho por mis ideales sin cobrar un centavo. El que se vende eres tú por el rating, yo soy un hombre libre que ama a su patria y admira al presidente Maduro porque ha resistido ataques como los de este programa».

Un cierre sin precedentes

La entrevista terminó con un ambiente de extrema frialdad. Carrillo dejó claro que su carrera como artista no está peleada con su visión política, y que figuras como Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro seguirán contando con su respaldo público, «les guste o no a los medios de Miami», aseveró.