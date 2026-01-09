En los primeros días de enero de 2026, el caso de Patricio Cabezut ha retomado fuerza en los tribunales. El exconductor de Hoy, quien enfrenta un proceso legal por presunta violencia familiar y abuso sexual —acusaciones que ha negado categóricamente desde 2021—, compartió actualizaciones clave sobre su situación jurídica y su lucha por recuperar el contacto con sus hijas.

Tras haber sido vinculado a proceso en mayo de 2024, la defensa de Cabezut ha logrado avances estratégicos. Según declaraciones recientes del actor, una autoridad superior le ha otorgado un amparo que obliga a revisar su vinculación.

Un magistrado deberá analizar nuevamente si existen elementos suficientes para mantener la investigación abierta, ya que la defensa sostiene que las pruebas presentadas por la parte acusadora son insuficientes.

Cabezut afirmó que existe otro amparo a su favor en el que se le considera con calidad de víctima, derivado de presuntas irregularidades y maltratos que sus hijas habrían sufrido durante las entrevistas periciales en la fiscalía, realizadas supuestamente por personal que «usurpó funciones».

«Estamos vulnerables»: El reclamo del conductor

Visiblemente afectado por pasar otra temporada navideña alejado de sus hijas, Cabezut expresó su frustración ante el sistema judicial mexicano.

El conductor señaló que, bajo las leyes actuales de protección a la mujer, siente que los hombres enfrentan una vulnerabilidad procesal ante lo que él denomina «acusaciones falsas».

«Estamos totalmente vulnerables los hombres… tengo que seguir defendiéndome de estas cobardes acusaciones de hechos falsos desde hace cuatro años», declaró en una reciente entrevista para el programa Ventaneando.

La postura de Aurea Zapata

Por su parte, Aurea Zapata, su exesposa, se ha mantenido firme en su postura de proteger a las menores.

La disputa también continúa en el ámbito familiar, donde se discuten temas de pensión alimenticia y regímenes de convivencia, los cuales, según el abogado de Zapata, podrían darse únicamente bajo estricta supervisión en centros especializados si el juez así lo determina.