Machine Gun Kelly afirma que Megan Fox lo convirtió en una persona mejor

El rapero de 30 años confiesa que está completamente enamorado por la actriz…

Enamorado de Megan Fox, el rapero y actor Machine Gun Kelly, confiesa que se convirtió en ‘una mejor persona’ después de conocer a la actriz.

El artista de 30 años dice que estaba en una ‘nube de borrachera’ mientras grababa su último álbum, Tickets to my Downfall, antes de conocer a Megan, de 34 años, en el set de la película Midnight in the Switchgrass en Puerto Rico.

En entrevista a la revista NME él comentó: “Tickets to my Downfall son básicamente mi diario, porque me enamoré mientras hacía este álbum y me convertí en una mejor persona. Es interesante. Hubo una encrucijada en el medio de este álbum, donde el título tenía que ser muy real. Creo que el universo quería que yo cambiara. Era como, ‘Quizás esa no sea la realidad; quizás sea irónico’. ‘En lugar de ir cuesta abajo, sigue adelante y obtén el mayor crecimiento en tu vida'”, dice.

Y las cosas ahora son tan serias entre ellos que recientemente Megan presentó a su novio a sus hijos, Noah, de siete años, Bodhi, de seis y Journey, de tres, de su relación con su exmarido Brian Austin Green.

Una fuente comentó: “Recientemente conoció a sus hijos por primera vez. Megan pensó que era un paso natural, ya que su relación es seria. Realmente están saliendo y no es solo diversi´on. Están planeando el futuro juntos”.

Megan y Brian se separaron el año pasado después de 10 años de matrimonio.