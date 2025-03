Madre de Gala Montes recuerda supuesta agresión que sufrió por parte de sus hijas

Crista Montes en su momento reveló que la actriz y su hermana la violentaron con golpes…

La disputa familiar entre Crista Montes, madre de la actriz Gala Montes, y sus hijas ha revivido. Casi un año después de que la matriarca denunciara públicamente en Instagram haber sido agredida físicamente por Gala y su hermana, Crista ha vuelto a abordar el tema.

En aquella ocasión, la madre relató un incidente en el que, mientras comía, su hija presuntamente le arrojó un plato de cereal, lo que desencadenó una discusión. Según su testimonio, las jóvenes la «agarraron a golpes».

«Estoy comiendo y me sorraja un plato de cereal y dice que la violenta soy yo, obvio me paré y le dije: ‘Hasta aquí llegaste escuincla babosa’”, recordó. “Luego, entre las chamacas, me agarraron a golpes porque se pusieron de acuerdo».

Sin embargo, Gala Montes ha negado rotundamente haber ejercido violencia contra su madre. En su defensa, la actriz afirmó sentirse «cansada» de ser objeto de «manipulación», «amenazas» y «extorsión» por parte de su progenitora.

Además, Gala Montes reveló que su bisexualidad y la supuesta homofobia de su madre fueron factores determinantes en su decisión de abandonar el hogar familiar para poder vivir su sexualidad libremente.

«Soy bisexual, mi mamá es homofóbica, entonces es otra cosa que le cuesta trabajo entender, también por eso me salí de la casa, porque quería vivir mi sexualidad como yo quisiera», explicó.