Revelan enfermedad incurable que padece Yolanda Andrade: Ella responde

Enrique Gou reveló que en una conversación la conductora le comunicó su diagnóstico…

Después de enfrentar problemas de salud desde 2023, que se intensificaron en 2024, la situación de Yolanda Andrade ha generado controversia tras las declaraciones de su amigo, el productor teatral Enrique Gou. De acuerdo con Univisión, Gou reveló que, a través de un «audio», la presentadora mexicana le había revelado lo que padecía.

«Con Yolanda hablé hace dos semanas con ella, que fue cuando se iba a ir a Clínica Mayo, me dijo que le habían detectado creo que esclerosis múltiple y que iba a eso», reveló.

Según el productor, Andrade se mostró con ánimo para enfrentar la situación: «Con ganas, me dijo: ‘amigo, yo voy a salir adelante y voy a tratarme'».

La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune progresiva sin cura que ataca la vaina de mielina, la capa protectora de las células nerviosas del cerebro, el nervio óptico y la médula espinal. Entre los síntomas de esta enfermedad se destacan problemas de visión, debilidad muscular, problemas de coordinación y equilibrio, fatiga y, en algunos casos, parálisis.

Sin embargo, tras la difusión de estas declaraciones, se hizo público un audio en el que Yolanda Andrade supuestamente reclama a Enrique Gou por haber «ventilado» su presunto diagnóstico.

“De pronto te oigo y dije: ‘¿Cómo? Si este señor me habló y qué falta de caballerosidad’. No tiene por qué decirlo así. Se me hizo muy… no quiero decirlo, pero muy feo. No se me hizo correcto. En ningún momento yo le hablé. En fin, la gente me sorprende”, expresó Andrade con cierta dificultad.