Madre de Kimberly Flores se encuentra fuera de peligro

La suegra de Edwin Luna, Becky Colombani, sufrió un aparatoso accidente en una carretera de Texas.

La mamá de Kimberly Flores sufrió un accidente, y fue la misma esposa de Edwin Luna quien a través de las redes confirmó los rumores que circularon en torno a este percance.

“Buenas tardes a todas las personas que me mandaron mensajes acerca de lo siguiente. Me estoy enterando del accidente que esta madrugada sufrió mi madre. A todos mis fans que me han apoyado en cosas personales les pido poner en oraciones a mi madre, ya que a pesar de las circunstancias y cosas que han sucedido en los últimos años, ella es mi madre y nadie merece pasar por esta situción. Dios con ella, y espero esté pronto mucho mejor”, publicó Kimberly.

Becky Colombani, es el nombre de la suegra del vocalista de la banda Trakalosa de Monterrey, quien circulaba en su automóvil con su pareja en una carretera de Texas, cuando ocurrió el accidente.

También comenzaron a circular fotografías de la señora Colombani en el hospital, quien afortunadamente se encuentra estable y fuera de peligro.