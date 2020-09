Mandy Moore está embarazada de su primer hijo

La famosa actriz quedó embarazada de su primer hijo con Taylor Goldsmith durante la cuarentena del coronavirus.

¡Otra famosa se quedó embarazada durante la cuarentena! Mandy Moore acaba de anunciar que ella y su esposo están esperando su primer hijo.

La actriz de la serie This is Us va a ser madre por primera vez y contó la hermosa noticia a sus fans en su Instagram, compartiendo una foto de ella y su marido, el músico Taylor Goldsmith, abrazados con las manos en su pancita.

El bebé de la estrella de 36 años nacerá a principios del 2021.

Mandy y Taylor posaron para hermosas fotos en blanco y negro: “Baby boy Goldsmith llegará a principios de 2021”, escribió en la leyenda junto a un emoji de corazón azul.

La pareja comenzó a salir en 2015 y anunció su compromiso en septiembre de 2017.

Ellos se casaron en 2018 y celebrarán su segundo aniversario de bodas en noviembre.