Maribel Guardia estuvo a punto de morir ahogada con su hijo Julián

La actriz y modelo recordó ese dramático momento que ocurrió cuando su hijo con Joan Sebastian solo tenía seis años.

Maribel Guardia revela dos momentos terribles en que sintió que estuvo a punto de morir, en una de esas ocasiones estuvo en peligro junto a su hijo Julián.

La artista de origen costarricense dijo a ‘Ventaneando’ algo que le ocurrió cuando era muy jovencita: “Parecía que tenía una embolia cerebral, me quedé paralítica y sin habla. La verdad nunca supe qué era, me hicieron exámenes y me dijeron que me iba a reventar una vena en el cerebro, pero eso nunca ocurrió”.

Maribel también narró otro terrible episodio que vivió junto a su hijo cuando este era muy pequeño: “Una vez casi me ahogo con mi hijo Julián, nos llegó una ola y en un momento ya no pisaba el suelo, lo tenía sujeto con mi mano pero lo solté para que nadara, pero le dio miedo y regresó conmigo. Él apenas tenía 6 años, y qué bueno que regresó conmigo porque si no él se hubiera ahogado y yo también”.