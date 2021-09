Marido de Pink pasa por cirugía en la columna

Carey Hart, de 46 años, compartió imágenes de su hospitalización el pasado fin de semana…

El motociclista Carey Hart, esposo de la cantante Pink, tuvo que someterse a una cirugía de columna. El hombre de 46 años se sometió a una operación de artroplastia espinal (reemplazo de disco cervical artificial) y dijo que el procedimiento fue todo un éxito.

Hart se sometió a la cirugía después de fracturarse la columna varias veces durante su carrera en la BMX.

En Instagram, escribió: “¡Una ya fue, solo queda más una! ¡La artroplastia espinal fue un éxito! Me levanté y caminé unas horas después de la cirugía”, dijo a sus seguidores.

“Ya me he levantado unas cinco veces. Muchas gracias a @discmd, al Dr. Bray que hizo la cirugía y a Layla que hizo que todo sucediera. El equipo aquí es extremadamente maravilloso. Soy muy afortunado por tenerlos ayudándome”, dijo.

Carey también señaló que estará listo para montarse en su moto/bike el próximo año. Aprovechó para agradecer a Pink por cuidarlo tanto:

“No puedo esperar para volver más fuerte que nunca en mi dirtbike en 2022. Y mi hijo Jameson hizo que mamá trajera un peluche para que me hiciera compañía en el hospital. Un gran agradecimiento a esta maravillosa esposa/enfermera que me ha cuidado tan bien durante todo esto. Te amo. Gracias a todos los amigos que desearon cosas buenas. Desafortunadamente con las drogas que estoy tomando, no puedo ver bien mi celular. Contestaré cuando pueda volver a leer.” avisó.