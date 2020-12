Muere Warren Berlinger, actor del seriado Happy Days

Berlinger falleció el pasado miércoles a la edad de 83 años, en un hospital de California.

El actor de Happy Days , Warren Berlinger, falleció a los 83 años.

Su hija Elizabeth Berlinger Tarantini dijo a la revista People que su padre falleció en el Hospital Henry Mayo Newhall en Valencia, California, el miércoles. No dio más detalles sobre la causa de la muerte.

Además de protagonizar Happy Days y Los ángeles de Charlie, Berlinger disfrutó de una larga carrera en el escenario, con su papel favorito en “How to Succeed in Business Without Really Trying (Cómo tener éxito en los negocios sin realmente intentarlo)”.

“Pero no conozco a nadie que haya tenido más éxito en la vida que mi padre”, dijo Tarantini. “Todos los que lo conocieron lo amaban, todos”.

Su crédito más reciente fue en Grace y Frankie, junto a Jane Fonda y Lily Tomlin.

Le sobreviven los cuatro hijos que compartió con su difunta esposa Betty Lou Keim, Lisa, David, Edward y Elizabeth, así como ocho nietos y un bisnieto.