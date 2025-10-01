¡Nace ‘Lord Yakimeshi’! Alfredo Adame vuelve con nuevo escándalo

Un nuevo incidente con el actor se viralizó en redes…

El actor y conductor Alfredo Adame protagonizó un nuevo y polémico escándalo viral, esta vez en un restaurante, donde una discusión escaló hasta el lanzamiento de comida.

El incidente, grabado en un video de TikTok, muestra a Adame levantándose airadamente de su mesa y arrojando un plato de arroz frito a la cabeza de un comensal.

¿Promoción o Agresión? El Debate en Línea

La pelea se desató, supuestamente, después de que el hombre—identificado como Pepe Sánchez-Campo—insultara al actor con comentarios sobre su miembro viril. Sánchez-Campo estaría considerando presentar una denuncia formal por la agresión.

No obstante, la reacción más fuerte ocurrió en redes, donde los usuarios rápidamente bautizaron al actor como «Lord Yakimeshi». La mayoría de los comentarios dudan de la espontaneidad del altercado, pues ocurre justo antes del estreno del nuevo reality show de Adame en TV Azteca, «La Granja VIP».

Críticos y seguidores coinciden: «Es actuadísimo y malamente,» y «Ya le encontró el modo al negocio de la polémica, pero debería ser polémica espontáneo no premeditada,» son algunas de las reacciones que apuntan a una estrategia de autopromoción.

@elruidosomx Alfredo Adame protagonizó un nuevo escándalo al arrojar un yakimeshi a un mirrey que presuntamente lo llamó “pito-chico”. El joven, identificado como Pepe Sánchez-Campo, planea denunciar al actor y “meterlo a la cárcel”. Mientras tanto, en redes sociales han bautizado a Adame como “Lord Yakimeshi”. La polémica sigue creciendo y aún se recopila información al respecto. ♬ original sound – El ruidoso

El Adame Solidario y Decepcionado

Curiosamente, el incidente de «Lord Yakimeshi» contrasta con su actitud reciente en el ámbito de los reality shows.

Tras la sorpresiva eliminación de Aarón Mercury de «La Casa de los Famosos,» Adame se mostró «muy decepcionado» y le envió un emotivo mensaje de apoyo, reconociendo el talento de Mercury y ofreciéndole consejos «de viejo a joven.» Este gesto, calificado por algunos usuarios como «lo más sensato que ha dicho Adame,» avivó las acusaciones de fraude contra la producción del reality.