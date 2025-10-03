Sean ‘Diddy’ Combs condenado a 4 Años y 2 meses de prisión

Sean «Diddy» Combs ha sido sentenciado a cuatro años y dos meses de prisión por un juez federal en Manhattan. La decisión se produce tres meses después de que el magnate del hip-hop fuera declarado culpable de dos cargos de tráfico de personas para ejercer la prostitución, delitos por los que se enfrentaba a hasta 20 años tras las rejas.

Además de la pena de cárcel, el rapero de «Bad Boy for Life» deberá pagar una multa de $500,000 y participar en programas para abordar sus problemas de salud mental y abuso de sustancias. No se ordenó restitución a las víctimas.

El juez Arun Subramanian consideró los logros de Combs, señalando que es un «artista y empresario hecho a sí mismo, que inspiró y elevó a las comunidades». Sin embargo, el juez enfatizó que debía tomar en cuenta «toda la historia [de Combs]», incluyendo los infames «Freak-Offs» y el abuso físico, emocional y psicológico de las víctimas.

«Usted tenía el poder y los recursos para continuar», afirmó el juez, explicando por qué los abusos se prolongaron tanto. Concluyó que el tribunal «no tiene garantía de que, si es liberado, estos crímenes no se vuelvan a cometer», destacando la necesidad de enviar un mensaje a otros abusadores.

Combs, de 55 años, fue absuelto de los cargos más graves de tráfico sexual y crimen organizado, que podrían haber resultado en cadena perpetua.

Disculpas de Combs y Argumentos de la Defensa

El empresario asistió a la audiencia sin el uniforme de preso, vistiendo en su lugar ropa de calle. Previamente, se disculpó ante el tribunal, dirigiéndose específicamente a Casandra «Cassie» Ventura, una testigo clave, y a su familia.

Diddy expresó su profundo arrepentimiento, admitiendo que «sabía más» y que se «perdí en el camino de la vida».

«Debido a mis decisiones, perdí mi libertad. Perdí la oportunidad de criar a mis hijos eficazmente y estar ahí para mi madre. Perdí todos mis negocios, perdí mi carrera; destruí por completo mi reputación. Pero sobre todo, perdí mi autoestima.»

Rogó al juez por «clemencia», buscando desesperadamente «ser una mejor persona».

El abogado de Combs, Marc Agnifilo, había solicitado una sentencia de 14 meses y la liberación casi inmediata de su cliente, argumentando que ya había cumplido más de un año en prisión y necesitaba continuar con su tratamiento fuera.

En una carta al juez el día anterior, Combs asumió «plena responsabilidad» por sus errores, calificando la situación como los dos años «más difíciles» de su vida. El rapero de «Coming Home» afirmó que las imágenes de él golpeando a Ventura se repiten a diario en su cabeza y admitió que estaba «completamente equivocado al ponerle las manos encima a la mujer que amaba».

También compartió que está «sobrio por primera vez en 25 años» y que ha estado lidiando con su abuso de drogas y problemas de ira, buscando dar «pasos positivos hacia la sanación».