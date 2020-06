Natalia Barulich revela que romance con Maluma fue “tóxico”

La modelo y DJ considera que su relación con el colombiano estaba desbalanceada, donde ella daba el 100% y él el 20%.

Natalia Barulich reveló que el noviazgo que tuvo con Maluma fue bastante tóxico, por lo que ya dejó esa relación en el pasado y no piensa regresar.

El colombiano y Natalia estuvieron juntos por dos años, incluso ella además de modelo es DJ, y lo acompañó en una gira abriendo sus shows, pero el resultado fue desastroso, pues se decepcionó de su actitud.

“Hubo día en los que me sentía más fuerte que otros, luego me sentía triste extrañando la relación de alguna manera, pero la relación para mí era muy tóxica. Era una relación unilateral, lo que significa que yo estaba dando el 100% y estaba recibiendo un 20%. Diría que unos días obtenía más, y eso fue lo que hizo que me quedara. No era cálido, era frío, sentía que yo estaba viviendo para mi pareja”, declaró Barulich al periodista Danny Morel.

Natalia Barulich, quien actualmente tiene un romance con el futbolista Neymar Jr concluyó: “Sabía que en realidad no extrañaba la relación, extrañaba la idea que había creado en mi mente, en realidad no existía”.