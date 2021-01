Natalia Jimenez es bipolar y consume marihuana y alcohol, dice su ex marido

La cantante está en proceso de divorcio con Daniel Trueba, quien ha lanzado todo tipo de acusaciones contra ella.

Natalia Jiménez confirma que está en proceso su divorcio, después de estar desde hace tiempo separada de su esposo Daniel Trueba, quien la acusa de inestabilidad emocional, y consumir marihuana y alcohol.

A través de Instagram, la cantautora española informó: “Para evitar y reducir cualquier tipo de especulación, he decidido hacer frente a los rumores y confirmar mi proceso de separación del señor Daniel Trueba…Efectivamente hace ya varios meses había tomado esta determinación, pero creí conveniente anunciarlo cuando todo se acomodara de forma óptima para nuestra hija Alessandra”.

La ex integrante de ‘La Quinta Estación’ está señalada por su marido como no apta para hacerse cargo de su hija, pues asegura que la intérprete consume marihuana y alcohol, además de que padece de trastorno bipolar.

Al no ponerse de acuerdo, será un juez quien decida quién se quedará con la custodia de Alessandra, de 4 años, además de cómo se solventarán los gastos de manutención de la menor, ya que Natalia no está dispuesta a acceder las exigencias de su ex pareja, ya que él pide una pensión alimenticia para él, por haberse desempeñado como su mánager, además de pedir la custodia completa de su hija.