Nieto de Manuel ‘Loco’ Valdés tiene los derechos para realizar su bioserie

El comediante cedió los derechos de su bioserie a Iván, el nieto que lo cuidó en sus últimos meses de vida.

Antes de fallecer, Manuel ‘El Loco’ Valdés cedió legalmente los derechos a su nieto Iván Valdés para que desarrolle una serie televisiva sobre su vida.

En un video compartido por su nieto, se ve al legendario humorista sentado en una cama de hospital, pluma en mano, y se escucha la frase: “Muy bien, señor, gracias por firmarme. Es su serie”.

Manuel Valdés estampó la rúbrica meses atrás, durante el último día del tratamiento paliativo que recibió en el Instituto Nacional de Cancerología de la Ciudad de México.

“Cuando le llevé los documentos al hospital fue porque él me lo solicitó. Fue pasando su cumpleaños (29 de enero). Ya teníamos los documentos antes, listos, pero cuando le dieron las radiaciones reaccionó favorablemente y estaba muy lúcido”, explicó Iván, según el Diario Reforma.

“Me dijo ‘después de este sustito, me gustaría que me trajeras los documentos para que lo de la serie quede listo y que no haya trabas cuando no esté”.

“Yo le dije ‘pero lo voy a grabar porque no me van a creer que usted me lo pidió’, por eso grabé todo”, apuntó.

Como testigos testigos de la firma tuvo a su tía Norma Valdés, a la enfermera Pilar y al doctor Miguel Ángel Álvarez Avitia.

La intención de “El Loco” era participar en su propia serie con un cameo realizando algún personaje.

“Me dijo: ‘El único que me conoce más que nadie eres tú'”.