Niurka Marcos es acusada de amenazas por exempleada

Ex empleada doméstica de Niurka Marcos, revela audios en los que la artista cubana la amenaza, y le dice que la aplastará como a una cucaracha.

María Inés narró al programa de YouTube Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, que el ambiente de trabajo con Niurka nunca fue armonioso, ya que el carácter de la vedette era muy cambiante. Dice que la corrió porque se molestó al ver la cocina sucia, pero que en esa ocasión el hermano de Niurka era a quien le tocaba limpiarla.

“Ella se molestó, pero yo le dije que no me tocaba la cocina, entonces dijo: ‘Deja ahí, no toques nada y vete’, me dijo tronándome los dedos, que me fuera a tomar la cuarentena” mencionó María Inés. En los audios Niurka nunca acepta que la corrió: “Te corriste tú sola,porque te llevaste tus cosas, pudiste haberlas dejado ahí. Te dije que iniciaba tu cuarentena y que te fueras a mantener la distancia. No te corrí y vamos hasta donde tú quieras que lleguemos, porque te voy a aplastar como a una cucaracha”.

Según la ex empleada de la artista, ella se encariñó mucho con la familia, sobre todo con Emilio Osorio, hijo de Niurka, y es por esa razón que no había renunciado antes.