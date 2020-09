Ozzy Osbourne intentó matar a su esposa Sharon Osbourne

La propia Sharon contó que en una ocasión, su esposo estaba tan intoxicado con drogas que estuvo a punto de asesinarla.

Sharon Osbourne revela que en una ocasión, su esposo Ozzy estaba tan intoxicado con drogas, que estuvo a punto de asesinarla.

La pareja Ozzy y Sharon Osbourne han pasado por muchas malas rachas, debido a las adicciones del músico, que incluso los han llevado a contemplar en varias ocasiones la separación definitiva. Esta vez Sharon reveló un terrible episodio vivido cuando sus tres hijos todavía eran unos niños.

“Él estaba sentado tranquilamente en un sillón, voltea y me dice: ‘Hemos tomado la decisión de que tienes que morir’, de repente se avalanzó sobre mí y empezó a estrangularme. Se tiró encima de mí y yo estaba intentando agarrar cualquier cosa para defenderme. Al final encontré el botón del pánico y lo presioné. Cuando recobré el conocimiento la policía estaba allí”, declaró Sharon en un nuevo documental titulado ‘The Nine Lives of Ozzy Osbourne’.

Tras este incidente Ozzy fue obligado a internarse y someterse a un tratamiento por sus adicciones. Sharon pensó pedirle el divorcio, pero antes le planteó un ultimátum: “No quiero el dinero, pero si vuelves a hacer algo así o te mato o me matas tú a mí. ¿De verdad quieres que los niños pasen por algo así?”.