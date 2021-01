Padre de Meghan Markle explicará en documental como la relación con su hija se arruinó

Thomas Markle prepara un documental sobre su vida, donde narra con detalle como ha sido la relación con su hija Meghan.

Meghan Markle y su padre Thomas Markle han sido famosos desde hace mucho tiempo, pero no comparten los mejores lazos familiares.

Y ahora, el exdirector de iluminación busca mostrarle al mundo un vistazo de sus lazos con su hija antes de que se casara con el miembro prominente de la familia real británica.

El ex editor real de The Sun, Charlie Rae habló en talkRADIO y reveló lo que podría esperarse de los “videos y fotografías inéditas” que podrían ser revelados en el próximo documental sobre la duquesa de Sussex.

“Aparentemente, Thomas ha hecho un nuevo documental sobre su vida. Pero no hace falta decir que incluirá videos y fotografías que no se han visto de su amada, o no tan amada, hija, Meghan. Esto saldrá a la luz a finales de este año. Va a ser muy interesante ”, dijo.

“Estoy un poco sorprendido de que Thomas no haya utilizado la propia compañía de su hija para producir esto”, bromeó Rae.

“Después de todo, su compañía de medios está planeando hacer documentales. Thomas, va a explicar por qué la relación se arruinó y cómo la apoyó durante todo el proceso. Recordemos que él no ha visto a su nieto en absoluto”.

“Tampoco ha conocido a su yerno Harry en persona. Así que este documental va a ser bastante interesante. Se combina con el hecho de que tenemos el caso judicial que se presentará a finales de este año, en el que Meghan demanda a una publicación por supuestamente filtrar una carta de su padre”, añadió.