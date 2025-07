Pantalón ajustado llevó a Suki Waterhouse al quirófano

La compañera de Robert Pattinson tuvo que ser operada de emergencia…

La cantante y actriz Suki Waterhouse, de 33 años, compañera del actor Robert Pattinson, sorprendió a sus seguidores en X al revelar que fue internada en un hospital debido a una hernia causada por usar pantalones de cuero excesivamente ajustados.

En un mensaje publicado el 14 de julio de 2025, Waterhouse bromeó: “‘Suki, ya no tuiteas’. ¿Alguna vez pensaste que usé pantalones tan ajustados que me causaron una hernia y he tenido demasiado miedo de decírtelo?”.

Acompañando su confesión, la estrella compartió una selfie desde una cama de hospital, luciendo auriculares y sosteniendo un vaporizador azul sobre su pecho. También publicó una foto actuando en un escenario, destacando los pantalones de cuero negro responsables de su percance.

https://twitter.com/sukiwaterhouse/status/1944889735606063420

La revelación desató una ola de reacciones en X, con comentarios que oscilaron entre el humor y la preocupación.

“¡Menuda notificación para las 6 de la tarde!”, escribió un usuario. Otro bromeó: “¿Los pantalones tenían una venganza personal, eh?”, mientras que un fan comentó: “En el escenario con pantalones de cuero y luego con suero en el hospital, ¡una verdadera estrella de rock de los 70!”.

Aunque muchos celebraron su recuperación, varios seguidores criticaron a Waterhouse por vapear en el hospital. “Esto es divertidísimo, pero no vapeen en el hospital, ¡podrían hacer volar todo por los aires! ❤️”, advirtió un internauta. Otro comentó: “Chica, no puedes vapear antes o después de una cirugía”. Waterhouse respondió con un “qué cierto” a un usuario que calificó de “diabólico” vapear en un entorno hospitalario, mostrando conciencia de las críticas.