¡Selena Gomez se nos casa! Ella y Benny Blanco planean boda estelar para septiembre

La pareja ya tiene todo listo para su reventón en California…

De acuerdo con el diario inglés Daily Mail, Selena Gomez y el productor musical Benny Blanco celebrarán su boda en una exclusiva ceremonia de dos días en Montecito, California, este septiembre de 2025.

Una fuente cercana a la pareja reveló al medio que el evento será íntimo, con la asistencia exclusiva de familiares y amigos cercanos, aunque entre los invitados destacan grandes celebridades.

“Selena y Benny han enviado invitaciones a sus seres queridos, incluyendo a Taylor Swift, amiga de toda la vida de Gomez, y a su pareja, la estrella de la NFL Travis Kelce”, afirmó la fuente.

También se espera la presencia de los coprotagonistas de Gomez en Only Murders in the Building y varios artistas de la industria musical ligados a Blanco, algunos de los cuales han colaborado con él. Los invitados han sido instruidos para llevar maletas, ya que la celebración abarcará todo un fin de semana.

Benny Blanco y Selena Gomez, Instagram

Una segunda fuente indicó que una boda a finales de verano es “ideal” para Gomez, de 32 años, y Blanco, de 37, debido a la apretada agenda de la cantante durante el otoño e invierno.

“Selena siempre ha soñado con casarse, y aunque le encanta estar comprometida, este momento es perfecto antes de que sus compromisos se intensifiquen”, señaló un allegado, destacando las complicaciones logísticas para coordinar la asistencia de todos los invitados.

A pesar de los rumores, una tercera fuente aclaró al Daily Mail que Gomez no está planeando la boda para complacer a Taylor Swift, aunque le entusiasma que su amiga pueda asistir junto a Kelce. La pareja, que anunció su compromiso en diciembre de 2024 tras más de un año de relación, ha enfrentado desafíos para conciliar sus agendas, especialmente la de Gomez.