Papá de Aarón Mercury lo busca tras éxito en La Casa de los Famosos México

La masiva popularidad de Aarón Mercury, impulsada por su paso por La casa de los famosos México, ha desencadenado una situación personal dolorosa: el acercamiento tardío de su padre, el cantante Johnny Dez, quien ha estado ausente de su vida durante años.

Distancia y Oportunismo

Según una fuente cercana al modelo, Johnny había mantenido una relación distante con su hijo. Un ejemplo de esto ocurrió justo antes de que Aarón ingresara al reality, cuando el padre rechazó una llamada telefónica para desearle suerte, alegando estar «ocupado,» lo que hirió profundamente al influencer.

No obstante, la fama y el éxito comercial de Aarón han provocado un cambio radical. El amigo del modelo asegura que, al percatarse del impacto de su hijo, Dez ha intentado volver a su vida, manifestando su deseo de verlo, recuperar el tiempo perdido y hasta viajar a México. Este intento de reconciliación, tras cinco años de desinterés, se percibe como oportunista.

La Nobleza de Aarón y el Abandono Paternal

Aarón Mercury, a pesar de sentirse confundido y dolido por la situación, se muestra noble y sin rencor hacia su padre, llegando a negar públicamente cualquier conflicto. El joven incluso ha expresado que le gustaría verlo, de acuerdo con la revista Tvnotas.

Sin embargo, un amigo personal del influencer reveló que el abandono paterno fue profundo. Johnny Dez no solo se desentendió económicamente tras su separación, dejando a la madre de Aarón, Nancy, en situaciones precarias, sino que también dejó de darle cualquier apoyo financiero al cumplir 18 años, argumentando que su hijo ya «ganaba dinero con sus bailecitos» y desacreditando su carrera en redes sociales.

La fuente concluye que la madre de Aarón fue quien siempre creyó y apoyó su incursión como influencer, en contraste con la falta de fe de su padre, quien incluso le negó ayuda para comprar un celular más moderno para su trabajo.

A pesar del doloroso historial, Aarón mantiene la esperanza, aunque le cuesta aceptar que el interés de su padre solo surgiera al verlo en «los cuernos de la luna».