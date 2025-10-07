Verónica Castro reaparece con oxígeno y silla de ruedas

Verónica Castro causó revuelo y encendió las alarmas entre sus admiradores tras ser vista en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) utilizando una silla de ruedas y un tanque de oxígeno.

Las imágenes de la estrella, que ha mantenido un bajo perfil público en los últimos meses, circularon rápidamente en medios y redes sociales, generando una inmediata ola de preocupación sobre su estado de salud.

«Solo una Medida Preventiva»

Pese al dramatismo de la escena, la propia actriz se apresuró a despejar las dudas, asegurando que no se trata de una emergencia grave. Explicó que el oxígeno era una precaución para «respirar mejor» después de un viaje, y que la silla de ruedas facilitaba su traslado, algo que no es inusual dada su historial de lesiones de columna vertebral.

Tensión en el Aeropuerto: El Enfrentamiento por Yolanda Andrade

El momento más álgido de su fugaz aparición pública se produjo cuando la prensa la abordó con preguntas sobre la polémica que la ha rodeado por años con Yolanda Andrade. Una reportera en particular cuestionó a Castro sobre el estado de salud de Andrade y los persistentes, aunque infundados, rumores de supuesta «brujería» o «trabajos» entre ambas.

Visiblemente molesta e inmutable, Castro reaccionó de manera tajante, confrontando a la reportera por su insistencia en temas que considera «feos» y «antiguos».

Con su característico tono firme, la actriz cortó la conversación de forma definitiva: “¿Yo a ti? ¿Aclararte qué? No tengo nada que aclararte a ti. Nada. Ve y pregúntaselo a ella.”

Este tenso intercambio sirvió para revivir el hartazgo de Castro ante el tema, un conflicto que se originó hace años cuando Yolanda Andrade afirmó públicamente haber tenido una relación sentimental e incluso un «matrimonio simbólico» con la actriz, algo que Verónica Castro ha negado sistemáticamente.