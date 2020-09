Paris Hilton podría estar a la espera de su primer hijo

Las contínuas expresiones de amor de la socialité a su novio Carter Reum han despertado los rumores de que esperan su primer bebé.

Paris Hilton está muy enamorada y por eso no deja de publicar cariñosos mensajes a su novio Carter Reum, cada vez que completan un mes más juntos.

En mayo la pareja celebró su primer año junto, pero desde entonces todos los meses la socialite, DJ y empresaria publica mensajes a su amor en las redes sociales, expresando la felicidad que siente por estar a su lado.

Y esta semana no fue diferente. Paris volvió a publicar fotos de ellos juntos para revelar que ella es la persona más feliz del mundo por tenerlo en su vida.

“Para el hombre que roba mi corazón, hace que mi corazón palpite, me toma en serio y me revuelve el estómago. Amo todos nuestros recuerdos y aventuras juntos. Y amo ser la razón detrás de tu sonrisa. Y el brillo en tus ojos hace que me enamore aún más de ti. ¡Feliz aniversario mi amor!”, dijo.

Y en medio a rumores de que esperan un hijo juntos, ella también escribió:

“Cuando nos conocimos, no tenía idea del increíble viaje en el que estaba a punto de embarcarme. Mi vida siempre estaba vacía, como si me perdiera de algo. Pero cuando te conocí, supe que eras único (…) todo pasa por una razón porque todo en mi vida, todo lo bueno y lo malo, me llevó directo a ti. ¡Tú eres mi razón de ser tan feliz y sentirme la chica más afortunada del mundo! Amo hacerte feliz y prometo hacerte sonreír para siempre. ¡Te amo mucho, hermoso! ¡Feliz aniversario!”.

Parece que Paris Hilton realmente está convencida de que finalmente encontró al amor de su vida en Carter, y recientemente admitió que en sus relaciones anteriores solo estaba ‘actuando’: “¡Nunca antes había sentido un amor así!”, se confiesa.