Príncipe Charles furioso con su hermano Andrew por “amenazar a la corona”

Expertos reales en la Gran Bretaña piden a Charles que lance al olvido a su problemático hermano.

Expertos y comentaristas se adelantaron recientemente para emitir advertencias al Príncipe Charles sobre el impacto del Príncipe Andrew en el futura realeza.

Este pedido de despedir al príncipe Andrew y “lanzarlo” al olvido ha sido presentada por comentaristas reales.

Recientemente, Charlie Rae, el ex editor real de The Sun, habló con el comentarista de radio Mike Graham y explicó la amenaza extrema que representa el príncipe Andrew para el futuro reinado de su hermano mayor.

El Sr. Graham les dijo a los oyentes: “Tú y yo sabemos que si hay un elefante en la habitación, no puedes seguir ignorándolo. No puedes fingir que no está allí. Cada vez que hace algo, incluso si entra desayunando con su madre, debe estar pensando, ‘Espero que no me pregunten sobre ese asunto en América’ “.

En este punto, el Sr. Rae también intervino para agregar: “Su hermano, el futuro rey, cada vez que lo ve, si lo ve, debe saber que este es un problema que continuará. Andrew ahora ha sido retirado de los deberes reales, está muy en segundo plano. Pero, para ser totalmente honesto, todavía es un hervidero en el trasero de la Familia Real. No hay duda al respecto, y debe ser lanzado “.

El príncipe Andrew ha sido acusado por participar en las orgías organizadas por el fallecido financiero Jeffrey Eipstein.