‘Prudente no ha sido’: Melenie Carmona estalla contra el nuevo romance de su mamá Alicia Villarreal

La llamada «Guerita Consentida», Alicia Villarreal, enfrenta un frente inesperado en medio de su renacer amoroso: el de su propia hija. Melenie Carmona ha roto el silencio de manera contundente, revelando que la relación con su madre se encuentra fracturada a raíz de la exposición mediática de su noviazgo con el influencer Cibad Hernández.

La hija de Arturo Carmona utilizó sus redes sociales para expresar su incomodidad, dejando claro que la transición familiar tras la ruptura con Cruz Martínez no está siendo manejada como ella hubiera deseado.

La Promesa Rota: «Le pedí prudencia»

Melenie fue tajante al señalar que el problema no es que su madre rehaga su vida, sino las formas. Según la joven, existió una conversación previa donde ella solicitó discreción, una petición que siente que fue ignorada.

«Cuando ella nos dijo que estaba conociendo a una persona… yo sí le pedí una cosa, le pedí que fuera prudente y pues prudente no ha sido», declaró Melenie, asegurando tener pruebas (chats y notas de voz) de dicha petición.

Lo que ha detonado la molestia de Melenie son los videos que su madre protagoniza junto a Hernández en TikTok. Para la joven, estos «numeritos» son una invitación abierta para que la prensa acose a ella y a sus hermanos menores.

Con visible irritación, Melenie criticó a quienes le cuestionan qué opina sobre ver a su madre con otra pareja tan pronto:

El Factor Tiempo: Recordó que no ha pasado ni un año desde la separación de Alicia y Cruz Martínez.

Lealtad Familiar: Subrayó que Cruz Martínez es el padre de sus hermanos y la figura paterna con la que ella creció.

La Frase: «Es una pregunta muy estúpida… ustedes qué creen que opinamos que mi mamá ahorita tenga pareja y que sea él, o sea», sentenció, dejando ver que la aceptación hacia Cibad es nula por el momento.

En Medio del Fuego Cruzado

La situación es compleja. Mientras Alicia Villarreal defiende a capa y espada su amor por Cibad Hernández (quien se presenta como un defensor del empoderamiento femenino), la batalla legal con su exesposo continúa. Alicia acusa a Cruz Martínez de violencia doméstica, mientras él la contrademanda por difamación.