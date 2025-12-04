¿Amor sin barreras de edad? Eduardo Capetillo Jr. aclara su vínculo con Ana de la Reguera

En el mundo del espectáculo, una cena a solas suele ser suficiente para encender la mecha de los rumores, y esta vez los protagonistas fueron dos figuras inesperadas: Eduardo Capetillo Jr. y la consagrada actriz Ana de la Reguera.

Tras ser captados compartiendo una velada privada en un restaurante, las redes sociales estallaron especulando sobre un posible romance, señalando especialmente la diferencia de edad de 17 años entre la estrella de cine y el primogénito de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo.

Ante la ola de comentarios y titulares que sugerían que el joven cantante habría conquistado el corazón de la veracruzana, Eduardo Capetillo Gaytán decidió hacer frente a las especulaciones con humor y franqueza.

Lejos de molestarse, el intérprete aclaró la naturaleza de su encuentro con De la Reguera, desmintiendo categóricamente un lazo sentimental, pero confirmando una profunda conexión personal y profesional.

«Para mí es un honor que me relacionen con una mujer tan espectacular como Ana, pero la realidad es otra,» expresó Capetillo Jr. al ser cuestionado por la prensa.

Una Cena de Admiración, no de Pasión

Según explicó el joven artista, la cena que despertó las sospechas no fue una cita romántica, sino un encuentro amistoso fundamentado en la admiración mutua y posibles colaboraciones futuras.

Eduardo minimizó los 17 años que los separan, enfocándose en la trayectoria de Ana. «Es una mujer a la que admiro muchísimo, una gran amiga y alguien de quien se puede aprender mucho en esta industria», sentenció. El estatus de su corazón: Capetillo Jr. reiteró que, por el momento, su enfoque principal sigue siendo su carrera musical y actoral, dejando claro que su corazón está tranquilo y soltero.

Con estas declaraciones, el hijo de los ex Timbiriche busca poner punto final a los rumores, demostrando que entre él y la protagonista de Nacho Libre existe una sólida amistad, aunque los fans no dejaban de soñar con esta inesperada «pareja del año».