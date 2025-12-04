‘Taxi Driver 3’ Arranca Motores: El K-Drama Más Esperado del 2025 ya está aquí

La serie de Lee Jee-hoon debutó el pasado 21 de noviembre…

La espera ha terminado para los fanáticos de la justicia vigilante. El taxímetro de Rainbow Taxi ha vuelto a correr con el estreno oficial de la tercera temporada de «Taxi Driver» (Mobeomtaxi 3), marcando el regreso triunfal de Lee Je-hoon en su icónico papel de Kim Do-gi.

Tras meses de especulación, la serie debutó el pasado 21 de noviembre en la cadena SBS y plataformas de streaming seleccionadas, como Viki, y los primeros reportes de audiencia confirman lo que todos esperaban: el fenómeno del «héroe oscuro» sigue más vivo que nunca.

El Equipo Arcoíris se Reúne

Para alivio de los seguidores, el escuadrón original está completo. La química del equipo sigue intacta con el regreso de:

Kim Eui-sung como el líder moral y financiero, Jang Sung-chul.

como el líder moral y financiero, Jang Sung-chul. Pyo Ye-jin como la brillante hacker Ahn Go-eun.

como la brillante hacker Ahn Go-eun. El dúo cómico de ingenieros formado por Jang Hyuk-jin y Bae Yoo-ram, quienes prometen aliviar la tensión con su humor característico.

Nuevos Villanos y Cameos Sorpresa

Esta temporada eleva la apuesta con antagonistas de talla internacional. Se ha confirmado la participación de Jackson Wang (miembro de GOT7) interpretando a un villano que pondrá en jaque las habilidades de combate de Do-gi. Además, la serie cuenta con apariciones especiales, incluyendo a Edan Lui y el veterano actor japonés Takenaka Naoto, sugiriendo que las misiones de venganza podrían cruzar fronteras esta vez.

Trama: Más Oscura, Más Grande

Bajo el lema «La tercera carrera comienza», la trama profundiza en casos que el sistema legal ha ignorado, desde estafas masivas hasta redes de explotación. Las primeras críticas destacan que, aunque se mantiene la esencia de acción y venganza catártica, esta temporada explora con mayor profundidad los dilemas morales del equipo y las consecuencias de sus actos.

¿Dónde y Cuándo Verlo?

La temporada constará de 16 episodios, emitiéndose los viernes y sábados hasta su final programado para el 10 de enero de 2026.

Streaming Internacional: Disponible en Viki y Viu para la mayoría de las regiones, y en Netflix en territorios seleccionados.

Con ratings iniciales que ya superan a sus competidores en la franja horaria, Taxi Driver 3 se perfila no solo como el éxito del cierre de año, sino como la consolidación definitiva de Kim Do-gi como el antihéroe favorito de la televisión coreana.