Dulce María celebra los 5 años de María Paula con una mágica fiesta de princesa

Dulce María, quien recientemente confirmó que está embarazada de su segundo bebé, volvió a las redes sociales con una razón que derrite corazones: celebrar los cinco años de vida de su hija María Paula.

La pequeña, nacida el 27 de noviembre de 2020, tuvo una fiesta inolvidable inspirada en La bella durmiente. María Paula llegó convertida en toda una princesa Aurora, con vestido rosa, corona y toda la magia que merece una cumpleañera de cinco años. Junto a sus papás, Dulce María y Paco Álvarez, la niña sopló las velitas de un pastel rodeada de abuelos, tíos, primos y amigos.

En su cuenta de Instagram, la ex RBD compartió un tierno video en el que se le ve luciendo su pancita de embarazo mientras disfruta cada momento de la celebración. Acompañó las imágenes con un mensaje que emocionó a todos:

«¡Feliz cumpleaños María Paula hermosa! Cumpliste 5 años… Todavía recordamos como si fuera ayer cuando supimos que venías, tus primeros pasos, tus primeras palabras, cuando probaste comida sólida, cuando corriste por primera vez, tus caídas, tus logros, tu cara de sorpresa ante todo lo nuevo y esa felicidad inagotable que traes siempre. Tienes un corazón gigante y lleno de amor. En estos cinco años nos has hecho los papás más felices del universo. Gracias por elegir esta familia y por llenarnos de tu luz todos los días. Te amamos con el alma, mamá y papá».

Entre los invitados destacaron Sherlyn con su pequeño André y Zoraida Gómez con su hijo Maximiliano; los tres niños, que nacieron con apenas meses de diferencia, son grandes amigos, igual que sus mamás desde la infancia.

Como detalle especial, Dulce María musicalizó el recuerdo con “Pequeña”, la canción que ella y Paco Álvarez le compusieron a María Paula y que forma parte de su álbum Origen (2022). En el videoclip oficial del tema, la protagonista absoluta es justamente la cumpleañera.

Hace algunos meses, en el podcast Pinky Promise, Dulce había hablado de cómo la llegada de su hija la transformó: «Me cambió la vida por completo. Siempre soñé con tener una niña, y llegó en plena pandemia, cuando yo tenía muchísimo miedo. Ella fue mi motor, mi fuerza. María Paula es la luz y el amor más grande que he conocido en mi vida».

Así, entre globos, tul, princesas y mucho amor, la familia de Dulce María y Paco Álvarez celebró no solo cinco años de María Paula, sino también la llegada del hermanito o hermanita que viene en camino.