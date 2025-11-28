Acusan a tres hombres por la mu3rte de la Influencer ‘DELAROSA’

El sueño de una joven artista e influencer se truncó violentamente el pasado fin de semana, y ahora la justicia de Los Ángeles busca la máxima condena para sus presuntos asesinos. La Fiscalía del condado ha formalizado cargos de asesinato y robo contra Francisco Otilio Gaytán, Benny Licon Gómez y Eduardo López, el trío acusado de matar a tiros a María De La Rosa (conocida como «DELAROSA») durante un asalto en la madrugada del 22 de noviembre en Northridge.

El fiscal de distrito Nathan J. Hochman ha calificado el suceso como un «ataque dirigido» que costó la vida a la joven de 22 años, cuyo perfil en Instagram superaba los 40,000 seguidores y que recién había lanzado un sencillo musical en agosto.

La Mecánica del Ataque Fatal

Los hechos se desencadenaron alrededor de la 1:25 a.m. en la intersección de Bryant Street y Tampa Avenue. Según el informe de la Fiscalía, los tres imputados se acercaron a un vehículo estacionado con tres ocupantes. El encuentro escaló rápidamente de una exigencia de dinero a un estallido de violencia armada.

Fatalidad: María De La Rosa fue alcanzada mortalmente por los disparos.

María De La Rosa fue alcanzada mortalmente por los disparos. Sobrevivientes: Los otros dos pasajeros del vehículo resultaron con heridas graves.

Los cargos de asesinato y dos intentos de robo en segundo grado conllevan una pena potencial de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional si el jurado los declara culpables.

Estatus de los Acusados y la Fianza Millonaria

Dos de los sospechosos fueron rápidamente aprehendidos por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD): Gaytán fue arrestado el mismo día del ataque y Licon Gómez al día siguiente. No obstante, Eduardo López sigue prófugo, con una orden de arresto activa.

Acusado Estatus Actual Próxima Fecha Judicial Fianza Impuesta Francisco O. Gaytán Bajo custodia 7 de enero de 2026 (Lectura de cargos) $2,180,000 Benny L. Gómez Bajo custodia 26 de noviembre de 2025 (Comparecencia) $2,280,000 Eduardo López Prófugo Pendiente $2,205,000

El caso, que conmociona a la comunidad de Los Ángeles por la pérdida de la prometedora artista, está siendo procesado por las fiscales adjuntas Jennifer Jiménez y Celeste Sánchez.