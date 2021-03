La película ha ganado hasta el momento US$ 71 millones a nivel mundial, lo que es bueno considerando la actual pandemia.

La aventura animada de Disney, Raya y el último Dragón, encabezó la taquilla por tercera vez en tantas semanas, entregando un estimado de US$ 5.2 millones.

La película, que recaudó aproximadamente US$ 8 millones en el extranjero, ha ganado hasta el momento US$ 71 millones a nivel mundial, lo que es bueno considerando que en muchos países los cines siguen cerrados.

Raya y el último Dragón también está disponible para los suscriptores de Disney + por US$ 30 adicionales.

Otra película animada orientada a la familia, Tom and Jerry, quedó en segundo lugar con un estimado de US$ 3.8 millones.

El recién lanzado The Courier, protagonizado por Benedict Cumberbatch y Rachel Brosnahan, debutó con un estimado de US$ 2 millones.

Chaos Walking ocupó el cuarto lugar con un estimado de US$ 1.9 millones, y The Croods: a New Age completó los cinco primeros con un estimado de US$ 620,000.