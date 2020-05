Reese Witherspoon consider que esta pandemia cambiará Hollywood

La actriz admite que ya está tratando de descubrir cómo filmar escenas de amor manteniendo la distancia social.

Reese Witherspoon cree que la pandemia de COVID-19 cambiará Hollywood por completo y admite que ya está tratando de descubrir cómo filmar escenas de amor manteniendo la distancia social.

Reese, quien ha producido proyectos como Big Little Lies y Little Fires Everywhere, entre otros, dijo que el coronavirus ya está cambiando el comportamiento humano.

Según el New York Post, cuando se le preguntó si podía filmar una serie con distancia social, Reese respondió:

“Lo más confuso será entender las escenas de amor. Estamos como, ‘Hmm, ¿cómo vas a besar?’… o sea, tendremos que ser creativos”, justifica.

La actriz también está logrando un aislamiento social con su familia y dice que esta medida es importante para evitar la propagación del virus.