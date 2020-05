Organización benéfica rechaza donación económica de Tekashi 6in9ine

No Kid Hungry rechazó la donación de US$200 mil del rapero, considerando que ‘no era apropiado’ aceptar la donación.

Debido a sus problemas con la ley, el rapero Tekashi 6in9ine quería hacer el bien donando una buena cantidad de dinero a una organización, pero su donación de caridad fue rechazada.

El rapero de 24 años, cuyo verdadero nombre es Daniel Hernández, estaba donando US$ 200 mil a No Kid Hungry, pero ellos no aceptaron su ayuda.

No Kid Hungry trabaja para acabar con el hambre infantil en Estados Unidos, asegurando que todos los niños obtengan la comida saludable que necesitan todos los días, especialmente en tiempos de cuarentena debido al coronavirus.

La organización sin fines de lucro consideró que ‘no era apropiado’ aceptar la donación.

Dijeron en un comunicado: “Estamos agradecidos por la generosa oferta del Sr. Hernández de donar a No Kid Hungry, pero informamos a sus representantes que rechazamos esta donación. Como una campaña centrada en los niños, es nuestra política rechazar fondos de donantes cuyas actividades no están de acuerdo con nuestra misión y valores”, justificaron.

El rapero se molestó y luego clasificó la institución como ‘cruel’ por rechazar su donación: “@nokidhungry prefiere sacar la comida de la boca de niños inocentes. Nunca he visto algo tan cruel”, escribió en un story de Instagram que luego fue deletado.

El rapero se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario por su vínculo con el crimen organizado.

Tekashi debía ser liberado de la prisión a principios de julio, pero fue sentenciado a cumplir los cuatro meses restantes en casa, en una dirección aprobada por las autoridades debido a que es asmático y sería peligroso contraer el covid-19 en prisión. Pero está siendo rastreado por GPS para garantizar que no salga de la propiedad.