Ricardo Crespo acusa a su ex esposa por denuncia de abuso sexual

El actor, ex Garibaldi, asegura que todo esto fue un plan armado por su ex esposa.

Ricardo Crespo rompe el silencio sobre su detención, acusado de abuso sexual en contra de su hija, y asegura en un comunicado, que todo esto fue un plan armado por su ex esposa.

“Ignoro el motivo por el cual mi ex esposa y presuntamente mi hija hayan denunciado los inconcebibles actos, pues el único juicio que se ha ventilado fue el de nuestro divorcio en 2017, y de los supuestos hechos de los que se me imputan, no se dijo nada en su momento”, expresó el actor y cantante.

Según Crespo, él también alzará la voz y se defenderá de lo que asegura son acciones que él nunca cometió: “llego a la conclusión de no callar, y mucho menos aceptar en silencio y sin luchar, para que mi verdad sea también conocida y hecha pública ante los medios de comunicación”.

El ex Garibaldi se encuentra en prisión mientras se desarrolla el proceso de desahogo de pruebas, pues es acusado de corrupción de menores agravado en contra de su hija.