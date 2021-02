Ninel Conde llora al completar un año sin ver a su hijo Emmanuel

La actriz y cantante no pierde las esperanzas de que muy pronto, el pequeño Emmanuel regrese a su lado.

Ninel Conde no pudo ocultar su tristeza, y se le rodaron las lágrimas al ver una foto de ella con su hijo Emmanuel, a quien no ve desde hace un año.

En una dinámica que realizaron en el programa ‘Despierta América’ de Univisión, pusieron una imagen donde la actriz tiene a su hijo en brazos, y muy conmovida con lágrimas en los ojos, Ninel comentó: “Me vas a hacer llorar, extraño todo, desde su olor, su voz, todo”.

La actriz y cantante no pierde las esperanzas de que muy pronto, Emmanuel regrese a su lado: “Lo anhelaba mucho, y pues mi hijita ya tenía 18 años, y tenemos a nuestro niño, Dios me lo mandó y tarde o temprano me lo va a regresar… pero no me hagan llorar”.

El pequeño se encuentra con su papá Giovanni Medina, a quien el juez le otorgó la custodia del menor.