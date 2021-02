Julio José Iglesias no quiere compartir fortuna con su ex Charisse Verhaert

El hijo mayor de Julio Iglesias y de Isabel Preysler no quiere compartir ninguna de sus casas con su todavía esposa.

Julio José Iglesias se niega a cederle alguna de sus tres lujosas propiedades que posee en Estados Unidos a Charisse Verhaert, de quien se ha separado después de 8 años de matrimonio.

El hijo mayor de Julio Iglesias y de Isabel Preysler no quiere compartir ninguna de sus casas con su todavía esposa, quien además también exige una jugosa cantidad para su manutención, pues alega que quiere seguir con el mismo nivel de vida que tenía cuando vivía con Iglesias.

El cantante y modelo posee una residencia de casi un millón de dólares en Florida, además de otra propiedad en Cayos de la Florida con valor estimado de un millón quinientos mil dólares. Julio también es dueño de una linda cabaña en Lake Tahoe, en la Sierra Nevada de California, que tiene un valor de medio millón de dólares.

La ex modelo de origen belga no está dispuesta a quedarse sin nada, por lo que el divorcio no será un episodio fácil para Julio José, quien tal vez tenga que cederle a su ex alguna de estas propiedades.