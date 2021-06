Ricky Martin se sintió “violentado” en entrevista con Bárbara Walters

El cantante confesó lo anterior, cuando en el año 2000 fue presionado para hablar de su sexualidad.

Ricky Martin confesó que se sintió violentado durante una entrevista con Bárbara Walters en el año 2000, cuando ella lo presionó para que hablara sobre su sexualidad.

El cantante dijo a la revista ‘People’: “Cuando soltó la pregunta me sentí violentado, porque no estaba listo para salir del closet, tenía mucho miedo”, y confesó que todavía conserva un trastorno con origen en ese momento.

Ricky dijo que aceptar su homosexualidad no fue algo fácil, pues fue un camino que tuvo que recorrer, en el que se sintió confundido pues al principio no sabía si era homosexual o bisexual. Estuvo relacionado con mujeres a las que sí amó en su momento: “no se puede fingir, la química estaba ahí, no estaba engañando a nadie”.

Ricky Martin salió del closet 10 años después de esa entrevista, cuando realmente sintió que era el momento: “Mucha gente me dice que en esa entrevista pude haber salido del closet, hubiera sido genial, pero cuando lo hice fue algo increíble”.

