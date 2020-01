Selena Gomez reconoce que fue víctima de abuso en relación con Justin Bieber

En una reveladora entrevista, Gomez dijo que su canción “Lose You To Love Me” fue como un cierre a su relación con Bieber.

Selena Gomez ha confirmado que su éxito “Lose You To Love Me” se inspiró en su relación intermitente con Justin Bieber.

En una nueva entrevista sincera con Lulu García-Navarro de NPR, la cantante admitió que la canción la ayudó a encontrar el cierre después de separarse de Justin para siempre en 2018, meses antes de casarse con la modelo Hailey Baldwin.

Cuando se le preguntó sobre la inspiración detrás de su canción número uno, Gómez dijo: “Tiene un significado diferente para mí ahora que cuando la escribí. Sentía que no tuve un cierre de relación respetuoso, y lo había aceptado, pero sé que necesitaba una forma de decir algunas cosas que desearía haber dicho”.

“No es una canción de odio; es una canción que dice: “Tenía algo hermoso y nunca lo negaría”. Fue muy difícil y estoy feliz de que haya terminado. Y sentí que esta era una excelente manera de decir simplemente: “Ya sabes, está hecho, y lo entiendo, y lo respeto, y ahora estoy entrando en otro capítulo”.

“Despidiéndote de Justin Bieber, de quien supongo que estás hablando”, García-Navarro dijo, lo que provocó que Selena admitiera: “Tenías que poner el nombre, lo entiendo”.

Gómez también reveló que se sintió maltratada emocionalmente como la novia de Bieber, y agregó: “Es peligroso permanecer en una mentalidad de víctima … No estoy siendo irrespetuosa, pero siento que fui víctima de cierto abuso … Tenía que encontrar la manera de entenderlo como un adulto”.

“Y tenía que entender las elecciones que estaba haciendo. Por mucho que definitivamente no quiera pasar el resto de mi vida hablando de esto, estoy realmente orgullosa de poder decir que me siento más fuerte, y que he encontrado la manera de pasar por eso con tanta gracia como sea posible “.

Bieber aún no ha respondido a los comentarios de su ex novia, pero el año pasado (2019), confesó que había sido un mal compañero en el pasado.

“Comencé a consumir drogas bastante pesadas a los 19 años y abusé de todas mis relaciones”, escribió en Instagram. “Me volví resentido, irrespetuoso y enojado con las mujeres. Tomó años recuperarme de todas estas terribles decisiones, arreglar relaciones rotas y cambiar los hábitos de relación”…