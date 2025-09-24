Taylor Swift lanza su nuevo álbum en cines

Taylor Swift transforma el estreno de su decimosegundo álbum, The Life of a Showgirl, en una experiencia cinematográfica inolvidable. Bajo el título Taylor Swift | The Official Release Party of a Showgirl, este evento especial de 89 minutos debutará en miles de salas alrededor del mundo del 3 al 5 de octubre, y México no se queda atrás: Cinépolis y Cinemex serán los epicentros de la celebración para las Swifties locales.

Imagina una «fiesta oficial de lanzamiento» donde la cantante invita a sus fans a un brindis colectivo en la oscuridad de la sala. La proyección arranca con el estreno mundial del videoclip de «The Fate of Ophelia», el single estrella del disco, seguido de tomas inéditas detrás de cámaras de la grabación, videos líricos para cada pista del álbum y reflexiones personales de Taylor sobre las inspiraciones que dieron vida a canciones como «Dancing in the Shadows» y «Midnight Masquerade» –temas que exploran el glamour oculto de la fama con toques de drama shakesperiano.

En México, la preventa de boletos inicia hoy, 24 de septiembre, a través de las apps y sitios web de Cinépolis y Cinemex, con precios aproximados de 140 pesos (alrededor de 12 dólares).

Las funciones comienzan a las 15:00 horas del viernes 3 de octubre, extendiéndose hasta el domingo, en salas seleccionadas de ambas cadenas –ideal para grupos de amigas que ya planean atuendos temáticos de showgirls y playlists previas.

«Es como si Taylor nos recibiera en su camerino privado», comentó una fan en redes, anticipando coros masivos y lágrimas colectivas.

Este lanzamiento no solo rompe récords de preventa –ya superando las de Eras Tour en EE.UU.– sino que convierte los cines en templos pop, fusionando música y cine en una era donde Swift redefine la conexión con su audiencia. ¿Listas para el afterparty en la pantalla grande? Corre por tus entradas antes de que se agoten. ¡La era de la showgirl comienza en México!