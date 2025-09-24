Tensión en La Casa de los Famosos México 3: Dalilah Polanco Cuestiona el Triunfo de Mar Contreras

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México se calienta rumbo a la final.

Mar Contreras aseguró su lugar como la primera finalista al encontrar el codiciado boleto dorado en una dinámica de cofres, desatando una mezcla de aplausos y controversia.

Dalilah Polanco, visiblemente frustrada, expresó su molestia, alegando que un “caderazo” de Mar le impidió ganar el cofre decisivo.

“Sentí que ella sabía lo que hacía”, comentó Polanco, aunque luego se disculpó con Contreras en un emotivo encuentro en la terraza, sellado con un abrazo.

La polémica no quedó ahí. En redes sociales, fans especulan que la producción intentó favorecer a Polanco, señalando que Aldo de Nigris habría dado pistas sobre los cofres ganadores. Sin embargo, Mar, apoyada por su agilidad, se adelantó, dejando atrás a Polanco, quien competía limitada por una férula en el tobillo.

Con la gran final programada para el 5 de octubre y un premio de 4 millones de pesos en juego, la última nominación de este miércoles definirá a los contendientes finales.