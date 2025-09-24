Reencuentro de Dawson’s Creek: Actores prestan homenaje a James Van der Beek

La noche del 22 de septiembre, el Teatro Richard Rodgers en Nueva York se llenó de nostalgia y solidaridad durante la reunión benéfica de Dawson’s Creek, organizada por Michelle Williams para apoyar a F Cancer y honrar a James Van Der Beek, quien lucha contra el cáncer colorrectal en etapa 3.

Aunque el actor de 48 años no pudo asistir debido a dos virus estomacales, su presencia virtual conmovió a todos.

En un video pregrabado, Van Der Beek expresó su gratitud: “No puedo creer que no esté ahí para abrazar a mi hermoso elenco. Gracias a los mejores fans del mundo”.

El evento, que incluyó una lectura en vivo del piloto de la serie, reunió a Katie Holmes, Joshua Jackson, y otros miembros del reparto como Mary Beth Peil y Busy Philipps. Lin-Manuel Miranda, reemplaz sorpresa de Van Der Beek, arrancó aplausos al interpretar a Dawson Leery.

La esposa de Van Der Beek, Kimberly, y sus hijos se unieron al elenco en el escenario para cantar I Don’t Want to Wait de Paula Cole, en un momento que se viralizó en redes.

El evento no solo celebró el legado de la serie, sino que destacó la resiliencia de Van Der Beek, quien, desde su diagnóstico en 2023, ha inspirado con su optimismo. “Los milagros ocurren”, afirmó en una reciente entrevista, dejando un mensaje de esperanza.

Impacto y Mensaje

El evento resaltó la fortaleza de Van Der Beek, quien ha compartido su lucha con optimismo, inspirando a fans con frases como “Tengo mucho por qué vivir, y es una vida hermosa”. La noche fue un recordatorio del impacto cultural de Dawson’s Creek y la unión en torno a una causa significativa.