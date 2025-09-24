Charlie Sheen ya fue vetado por un cártel mexicano

Charlie Sheen, conocido por su papel en la extinta serie Two and a Half Men, sorprendió al mundo con una confesión impactante en el programa 60 Minutes Australia.

Durante la promoción de su documental de Netflix, Nombre artístico: Charlie Sheen, y sus memorias, The Book of Sheen, el actor de 60 años reveló que un cártel mexicano dejó de venderle c0c2ína debido a las cantidades exorbitantes que adquiría.

“Nunca habían visto a alguien comprar tanto. Pensaron que estaba traficando por mi cuenta”, aseguró Sheen a la periodista Amelia Adams, narrando la anécdota con un tono desenfadado pero consciente de la gravedad de su pasado.

Sheen, quien lleva ocho años sobrio, relató que su adicción alcanzó niveles tan extremos que los narcotraficantes sospechaban que revendía la droga.

La confesión, que incluye detalles sobre su consumo de crack y su diagnóstico de VIH en 2015, forma parte de su esfuerzo por reconciliarse con su pasado y compartir su proceso de redención.

En redes, los fans reaccionaron con asombro, mientras que el actor enfatizó su gratitud por estar vivo: “Tengo suerte de seguir aquí”.

El documental y el libro, lanzados este mes, profundizan en los excesos que marcaron su carrera y su vida personal.