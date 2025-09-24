Salma Hayek tira la casa por la ventana para celebrar los 18 de su hija Valentina Pinault

La hija de Salma Hayek y el magnate francés François-Henri Pinault, Valentina Paloma Pinault, entró de lleno a la adultez con una fiesta de 18 años que fusionó glamour hollywoodense, herencia europea y ritmos latinos en el imponente castillo inglés Chilham Castle, en Canterbury, Kent.

El evento, que se extendió todo el fin de semana, fue un derroche de elegancia y calidez familiar, como lo reveló la actriz mexicana en sus redes sociales, donde compartió fotos y videos exclusivos que han conquistado a millones de fans.

Valentina lució radiante en un vestido midi gris con estampado floral, posando junto a sus padres en un retrato familiar que capturó la esencia del momento.

«Comimos, bailamos, reímos, amamos… y la fiesta siguió todo el fin de semana. ¡Feliz cumpleaños, mi cielo! Celebrarte nunca es suficiente», escribió Hayek en Instagram, acompañando el post con emojis de pasteles y bailarinas.

Los highlights incluyeron un dúo madre-hija danzando al ritmo pegajoso de «Suavemente» de Elvis Crespo –un guiño a las raíces latinas de Salma–, con Valentina enfundada en un vestido rojo de espalda descubierta que realzó su gracia natural.

Otro video viral mostró al empresario cargando a su hija sobre el hombro mientras la multitud entonaba «Cumpleaños Feliz», un toque juguetón que contrastó con la opulencia del salón principal, adornado con candelabros antiguos y mesas rebosantes de delicias gourmet: desde tacos al pastor reinventados hasta postres franceses con toques de chocolate belga, cortesía del imperio Kering de Pinault.

La celebración no solo reunió a la familia nuclear –incluyendo a la hermana de Valentina Mathilde Pinault, quien la felicitó con un emotivo «Mi Vale» en redes–, sino que subrayó el vínculo inquebrantable de Hayek con su «reina del baile».

En un post previo, la estrella de Eternals la describió como «una fuerza imparable de la naturaleza» y «mi hija soñada», recordando anécdotas de su infancia precoz. Fans inundaron los comentarios con elogios: «¡Valentina es la versión joven de Salma, pero con el encanto Pinault!», escribió una seguidora, mientras que celebridades como Lenny Kravitz y Jessica Alba enviaron bendiciones virtuales.