¡Selena Gómez dice ‘sí, quiero’: Boda de ensueño en California con Benny Blanco

Selena Gómez ha contraído matrimonio este sábado (27) con el productor musical Benny Blanco en una ceremonia íntima y romántica en las colinas de Santa Bárbara, California.

La pareja, que confirmó su noviazgo en diciembre de 2023 y se comprometió el mismo mes del año pasado, compartió las primeras imágenes en Instagram, donde Gómez lució un elegante vestido halter blanco de Ralph Lauren, complementado con un ramo minimalista de flores blancas, mientras Blanco optó por un clásico esmoquin negro.

Las fotos tuvieron más de 21 millones de ‘likes’.

Fuentes cercanas revelan que la boda, planeada en secreto durante meses, contó con toques personales como la tradicional «hora» judía –en honor a las raíces de Blanco– y un festín inspirado en su amor compartido por la cocina, incluyendo challah fresco y platos fusión tex-mex.

Entre los invitados destacaron amigos como Ed Sheeran, quien recibió una de las invitaciones físicas en mayo, y Taylor Swift.

Gómez, radiante en las fotos filtradas, escribió en su post: «Casada con mi príncipe real en un cuento de hadas hecho realidad».

La pareja, que se conoció colaborando en éxitos como «Same Old Love», planea una luna de miel discreta en México, cuna de las raíces latinas de Selena.