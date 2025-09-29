Bad Bunny es confirmado como la estrella del show musical del Super Bowl

La NFL ha lanzado un bombazo mediático que resonará desde el Levi’s Stadium hasta el Coliseo de Puerto Rico: Bad Bunny será el artista principal del Halftime Show del Super Bowl LX en febrero de 2026.

La noticia, confirmada anoche durante el descanso del partido de Sunday Night Football, no es solo un hito para el género latino, sino una jugada maestra que reescribe las reglas del espectáculo deportivo más visto del planeta.

El puertorriqueño, cuyo nombre de pila es Benito Antonio Martínez Ocasio, subirá al escenario del Super Bowl en medio de su aclamado “Debí Tirar Más Fotos World Tour”, cumpliendo una promesa particular que había hecho a sus seguidores: la de una «única fecha» en el territorio continental de Estados Unidos.

El «Halftime» de la Cultura y la Historia

El anuncio vino acompañado de un emotivo mensaje del propio artista, quien lo enmarcó en un contexto de orgullo cultural:

«Lo que siento va más allá de mí mismo. Es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un ‘touchdown’… esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL.”

La frase, que cierra con una alusión directa y en español a la abuela, un pilar de la cultura latina, ya se ha vuelto viral en redes sociales. El espectáculo promete ser una inmersión total en la discografía que lo ha convertido en el artista más reproducido del mundo, con especulaciones sobre posibles invitados que van desde Cardi B (por su colaboración en «MIA») hasta figuras históricas del reguetón, haciendo de este un verdadero carnaval bilingüe.

Una «Única Fecha» con Mensaje Político

La singularidad de esta actuación radica en su contexto. Bad Bunny había expresado previamente su preocupación por las redadas de inmigración en EE. UU., razón por la cual había limitado severamente sus conciertos en el país. Al aceptar el Super Bowl, la única cita de su gira en suelo estadounidense, el artista transforma el escenario de la NFL en una plataforma no solo musical, sino también cultural y social.

«Es la única fecha que cuenta,» comentó una fuente cercana al equipo de Roc Nation, socios de la NFL en la curaduría del show. «Benito ha convertido 13 minutos en el evento más visible de su gira, garantizando que su mensaje y su música lleguen a la mayor audiencia posible, en un momento clave.»

El Legado de Shakira y J.Lo, Elevado a la Enésima Potencia

Bad Bunny ya hizo una aparición memorable junto a Shakira y Jennifer López en el Super Bowl LIV (2020), pero esta vez, el ‘Conejo Malo’ toma las riendas en solitario. Su elección consolida la apuesta de la NFL por un público más joven y la creciente influencia global de la música latina. Se espera que este sea uno de los espectáculos de medio tiempo más sintonizados de la historia.

El Super Bowl LX se llevará a cabo el domingo 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California. La pregunta ahora no es si el estadio temblará, sino cuántos récords de audiencia pulverizará esta nueva era del Halftime Show con acento puertorriqueño.